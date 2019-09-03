Энергетика

Газета.RuГазета.RuАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские фирмы по-прежнему инвестируют большие средства в российский рынок, несмотря на многочисленные санкции.
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с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.
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Американские компании заинтересовались Ямалом

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Американцы смотрят в сторону Ямала и Сахалина: Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа

Царьградвчера в 22:10

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Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

РБКвчера в 23:31

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правдавчера в 20:58

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАССвчера в 19:25
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