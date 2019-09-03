Энергетика

Газета.RuГазета.RuАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские фирмы по-прежнему инвестируют большие средства в российский рынок, несмотря на многочисленные санкции.
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с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.
Известиявчера в 17:02

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Американские компании заинтересовались Ямалом

URA.Ru01:08

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 21:30

Американцы смотрят в сторону Ямала и Сахалина: Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа

Царьградвчера в 22:10

Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

РБКвчера в 23:31

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правдавчера в 20:58

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАССвчера в 19:25
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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BFM.ru 10:18
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Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

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Газета.Ru вчера в 07:16
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Инженерный катер на воздушной подушке ИРК закончил этап госиспытаний

Военное обозрение 07:31
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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РИА Новости 03:44
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Lenta.ru 10:34
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В России готовы изменить правила выборов в Госдуму

Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился мыслями о том, что ему так и не удалось сменить клуб во время летнего трансферного окна.
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Суд отказался рассматривать жалобы двух избитых участников акций протеста в Москве

Тверской суд Москвы отказался принять жалобы на бездействие следственных органов, которые подали участники протестов 27 июля и 3 августа, избитые сотрудниками ОМОНа.
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Первым соперником Усика в тяжелом весе станет Тайрон Спонг

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Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
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Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
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В семье Тимошенко произошла трагедия

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В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

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РИА Новости 10:58
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Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

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Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
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Британский подросток ослеп от фаст-фуда

Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.
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