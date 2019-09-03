Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские фирмы по-прежнему инвестируют большие средства в российский рынок, несмотря на многочисленные санкции.

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

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