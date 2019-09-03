Экономика

Газета.RuГазета.RuАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские фирмы по-прежнему инвестируют большие средства в российский рынок, несмотря на многочисленные санкции.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

РБКвчера в 23:31

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Известиявчера в 19:25

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 21:30

Посол указал на рост интереса США к Дальнему Востоку

РЕН ТВвчера в 21:03

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правдавчера в 20:58

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАССвчера в 19:25

Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 21:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
Футбол

«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20.
Sport24.ru 14:12
Гаджеты

Samsung готовит еще один складной смартфон

Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Политика

Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.
РИА Новости 19:04
Здоровье

Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию

Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Культура

Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

Известия 13:26
Политика

Джонсон рассказал про единственный способ выхода из тупика с Brexit

По словам премьера, если депутаты отдадут голоса за "очередную бессмысленную" отсрочку выхода Соединенного королевства из ЕС, то выборы станут единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit.
Газета.Ru 18:40
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Вести.Ru 11:40
Происшествия

Автор «чуда на кукурузном поле» вернулся к полетам

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку самолета в кукурузном поле рядом с Жуковским, возвращается к работе 4 сентября.
Взгляд.ру 07:32
Происшествия

В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
Газета.Ru 17:33
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).
Ведомости 06:59
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Гаджеты

Стало известно о результатах теста мощности нового iPhone 11

Отмечается, что в одноядерном тесте новая "яблочная" модель набрала чуть больше пяти тысячи баллов, а в многоядерном — 11,3 тысячи баллов.
Народные новости 18:20
Кино

Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября

Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
Вечерняя Москва 09:47
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Кино

Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине

ТАСС 07:56
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Происшествия

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

РИА Новости 15:32
Общество

Стартует Неделя моды в Нью-Йорке

REGNUM 19:00
Происшествия

В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Энергетика

Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 01 сентября в 18:35
Футбол

«Спортинг» уволил главного тренера

В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
Советский спорт 14:33
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Футбол

Жирков мог покинуть «Зенит» и перейти в «Тамбов» или «Балтику»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог покинуть питерский клуб.
Матч ТВ 18:24
Здоровье

Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора

Доктор Питер 11:48
Финансы

Российской банковской системе предсказали волну дефолтов

Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Политика

Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.
Lenta.ru 11:46
Общество

В Париже похитили работу Бэнкси

27 января из здания концертного зала «Батаклан» в Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов 2015 года.
Известия 07:14
Политика

Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Космос

«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

Известия 17:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное