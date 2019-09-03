Энергетика

Газета.RuГазета.RuАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские фирмы по-прежнему инвестируют большие средства в российский рынок, несмотря на многочисленные санкции.
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с чего всё началось

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.
Известиявчера в 17:02

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Американские компании заинтересовались Ямалом

URA.Ru01:08

Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

Комсомольская правдавчера в 20:58

Американцы смотрят в сторону Ямала и Сахалина: Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа

Царьградвчера в 22:10

Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 21:30

Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

РБКвчера в 23:31

Посол России заявил, что компании США проявляют интерес к добыче газа на Сахалине и Ямале

ТАССвчера в 19:25
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Общество

Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой

Lenta.ru 11:09
Происшествия

В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Политика

У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра

РИА Новости 13:37
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия

Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест

Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Российская газета 13:08
Здоровье

Наращивание ресниц может стать причиной серьезных заболеваний

Одним из самых часто встречающихся инфекционных заболеваний век является блефарит, который проявляется опухолевыми образованиями над линией роста ресниц.
В курсе.ру 05:28
Политика

Джонсон потерял большинство в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера

У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.
Woman.ru 11:30
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в здании дельфинария

РИА Новости 11:54
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Шоу-бизнес

Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева

Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.
ФАН 03:44
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 01 сентября в 13:39
Наука

Гелиосейсмология ограничила альтернативные теории гравитации

Физики из Чехии и Португалии с помощью гелиосейсмологии почти в тысячу раз уточнили ограничение на «пятую силу», которая возникает в альтернативных скалярно-тензорных теориях гравитации.
N+1 вчера в 12:33
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РИА Новости 09:35
Политика

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
РИА Новости 13:01
Происшествия

В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами

Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Происшествия

В США подросток расстрелял свою семью

В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Футбол

Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
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Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

News.ru 04:42
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Экономика

Дешевая нефть тормозит экономику Саудовской Аравии

Текущие цены на нефть не удовлетворяют Саудовскую Аравию.
Ведомости 12:55
Наука

Люди изменили анатомию мозга собак

Вести.Наука 08:35
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

Известия 09:41
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