Энергетика
Газета.RuАнтонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские фирмы по-прежнему инвестируют большие средства в российский рынок, несмотря на многочисленные санкции.
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с чего всё началось
Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.Известиявчера в 17:02
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Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Комсомольская правдавчера в 20:58
Антонов рассказал, что США интересна добыча газа на Дальнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
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Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
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В курсе.ру 05:28
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Гелиосейсмология ограничила альтернативные теории гравитации
Физики из Чехии и Португалии с помощью гелиосейсмологии почти в тысячу раз уточнили ограничение на «пятую силу», которая возникает в альтернативных скалярно-тензорных теориях гравитации.
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Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
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В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
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Люди изменили анатомию мозга собак
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