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Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе

США отказались проводить в этом году церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщил в эфире «Россия 1» российский посол Анатолий Антонов.
РБК
Мероприятие ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном у мемориала «Дух Эльбы».
News.ru
Встреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года.
РИА Новости
Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
РИА Новости

Подробнее о событии

Посол РФ в США Антонов заявил, что Вашингтон отменил церемонию в память о встрече на Эльбе
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Антонов сообщил, что США не будут проводить мероприятие у мемориала «Дух Эльбы»
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Посол РФ: власти США отменили церемонию в память о встрече на Эльбе
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В США отказались проводить церемонию в память о встрече на Эльбе
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Власти США отменили церемонию в память встречи советских и американских солдат на Эльбе
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