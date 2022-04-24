РБКАнтонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на ЭльбеСША отказались проводить в этом году церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщил в эфире «Россия 1» российский посол Анатолий Антонов.РБКМероприятие ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном у мемориала «Дух Эльбы».News.ruВстреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года.РИА НовостиМемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРидусРидусТелеканал 360°ИзвестияГазета.RuТК ЗвездаLife.ruREGNUMРЕН ТВВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаПетербургский форматКомсомольская правдаРосбалтПодробнее о событииПосол РФ в США Антонов заявил, что Вашингтон отменил церемонию в память о встрече на ЭльбеLenta.ru18:51Посол Антонов заявил, что США не будут проводить мероприятие у мемориала «Дух Эльбы»Газета.Ruвчера в 16:24Власти США отменили церемонию в память встречи советских и американских солдат на ЭльбеРИА Новостивчера в 15:01Антонов сообщил, что США не будут проводить мероприятие у мемориала «Дух Эльбы»ТАССвчера в 15:46Посол РФ: власти США отменили церемонию в память о встрече на ЭльбеТК Звездавчера в 15:45В США отказались проводить церемонию в память о встрече на ЭльбеRT на русскомвчера в 15:08Власти США отменили церемонию в память встречи советских и американских солдат на ЭльбеИзвестиявчера в 16:10Показать ещёОценить554Поделиться