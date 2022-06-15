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Антонов: заявления США о расширении поставок Украине РСЗО HIMARS вызывают обеспокоенность

Дипломат выразил крайнюю обеспокоенность тем, что представитель Пентагона допустил возможность расширения поставок Киеву дальнобойных комплексов, сообщается в Telegram-канале
 посольства РФ в США.
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1 июня президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.
РБК
Антонов выразил мнение, что США «настолько ослеплены идеей победить РФ на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка с помощью артиллерии, предоставленной западными государствами».
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Анатолий Антонов призвал США "прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа".
ТВ Центр

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Посол Антонов: заявление Пентагона о поставке боевикам Украины РСЗО HIMARS вызывает обеспокоенность
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