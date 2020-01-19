Политика
Национальная служба новостейАнтонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России.
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Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.Национальная служба новостейвчера в 10:04
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В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России
RT на русскомвчера в 15:33
В Пушкинском музее оценили заявления Польши о правах на предметы искусства в России
ТК Звездавчера в 16:41
Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Национальная служба новостейвчера в 10:04
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