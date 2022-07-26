Средства на счетах имеют высокую оборачиваемость, в отличие от средств на депозитах, поэтому то, что наблюдается в виде остатков, скорее всего, будет востребовано либо потрачено в течение одного-двух месяцев.
Документ закрепляет механизм поставок иранского оборудования для самолетов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов ремонтными центрами Ирана, уточнил представитель САО.
"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС", - рассказал собеседник агентства.
Основатель Eidos Montreal Стефан Д'Асту (Stephane D'Astous) в интервью порталу Games Industry по поводу продажи своей бывшей студии холдингу Embracer Group обмолвился о возможном интересе Sony Interactive Entertainment (SIE) к покупке Square Enix.