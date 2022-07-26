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Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВСУ

Во вторник около 22:55 мск в Херсоне прогремела серия взрывов.
ТАСС
Для перехвата выпущенных ВСУ по городу снарядов сработала российская ПВО.
ТАСС
Украинская сторона сообщает, что ВСУ удалось уничтожить мост.
РК-Ньюс
По заявлению администрации Херсонской области, все ракеты перехватила система ПВО.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста через Днепр
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Замглавы администрации Стремоусов сообщил, что Антоновский мост в Херсоне обстреляли ВСУ
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