Спецоперация на Украине продемонстрировала необходимость разработки в России специализированного средства противовоздушной обороны (ПВО) по типу израильского комплекса «Железный купол» для отражения массированного удара ракет HIMARS.
С 27 июля «Газпром» выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).
Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев.
Представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави заявил, что власти его страны решили утвердить соглашение о поставках оборудования в РФ и о техобслуживании российских авиалайнеров, передает РИА "Новости".