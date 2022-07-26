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Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВСУ

Во вторник около 22:55 мск в Херсоне прогремела серия взрывов.
ТАСС
Для перехвата выпущенных ВСУ по городу снарядов сработала российская ПВО.
ТАСС
Украинские войска в ночь на среду третий раз за последние сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону.
РИА Новости
По заявлению администрации Херсонской области, все ракеты перехватила система ПВО.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста через Днепр
Российская газета19:41
Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВСУ
ТАСС18:24
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ
РИА Новости19:03
ВСУ снова обстреляли единственный мост через Днепр в Херсоне
Интерфакс18:40
Замглавы администрации Стремоусов сообщил, что Антоновский мост в Херсоне обстреляли ВСУ
Lenta.ru19:27
В районе Антоновского моста в Херсоне зафиксирована на видеозапись серия взрывов
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В Херсонской области ВСУ уничтожают мосты для прекращения снабжения ВС РФ и населения
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