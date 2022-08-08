"Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки, - уточнил чиновник. - Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать".
Россия к 2030 году должна обеспечить лекарственный суверенитет, при котором произведенные в стране медикаменты и диагностические системы занимали бы 75% рынка в денежном выражении и 85% — в количественном.
Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.
Международный маркетплейс Wildberries запустит до конца августа 2022 года сервис, с помощью которого правообладатели товаров смогут оперативно проверять подлинность продукции других продавцов и предотвращать продажу контрафакта.