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Антоновский мост в Херсоне при последнем обстреле ВСУ получил минимальные повреждения

Антоновский мост в Херсоне при последнем обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил минимальные повреждения.
Lenta.ru
"Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки, - уточнил чиновник. - Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать".
Комсомольская правда
В конце июля движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск перекрыли из-за повреждения пролетов.
РИА Новости
Отмечается, что возобновление движения по обстрелянному мосту пришлось отложить.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

В Херсонской области заявили об обстреле Антоновского моста из HIMARS
РБК03:08
Антоновский мост в Херсоне при последнем обстреле ВСУ получил минимальные повреждения
Lenta.ru04:36
В ВГА заявили, что обстрел Антоновского моста в Херсоне велся из РСЗО HIMARS
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Стремоусов: ВСУ при очередном обстреле моста в Херсоне применили РСЗО HIMARS
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ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне
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Замглавы ВГА Херсона Стремоусов: Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВСУ, движение по нему перекрыто
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Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о новом ударе украинских войск по Антоновскому мосту
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