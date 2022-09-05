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Антоновский мост в Херсоне признали аварийным

Антоновский мост в Херсоне после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в аварийном состоянии, но не рухнул.
Известия
Стремоусов подчеркнул, что украинские военнослужащие наносят удары и по баржам, которые перевозят через Днепр гражданских людей, а также по другой гражданской инфраструктуре Херсона и области.
Lenta.ru
Как отметил Стремоусов, в результате атаки два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.
RT на русском
25 августа стало известно, что ВСУ очередную попытку ракетной атаки на Антоновский мост.
Известия

Подробнее о событии

В Херсонской области рассказали об аварийном состоянии Антоновского моста
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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Антоновский мост в аварийном состоянии, но не рухнул
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