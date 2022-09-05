Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что Владимир Путин направит телеграмму с поздравлениями в адрес нового главы правительства, как он это сделал три года назад, когда этот пост занял Борис Джонсон, Песков сказал, что надо дождаться и «посмотреть, кто станет премьер-министром».