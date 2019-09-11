Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАнтуан Гризманн: «Незабитый пенальти стал настоящей болью для меня»

Франция — Андорра
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
18′
51′
Жесус Рубио
Клеман Лангле
52′
Жонатан Иконе
Тома Лемар
63′
69′
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
72′
80′
Людовик Клементе
Хорди Рубио
Кингсли Коман
Набиль Фекир
85′
86′
Марсио Вьейра
Серхио Морено
Виссам Бен-Йеддер
90′+1′
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Андоррой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) признался, что разочарован нереализованным пенальти. Тем не менее, он рад двум победам в двух играх в сентябре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гризманн: «Незабитый пенальти — это действительно больно»

Sport24.ruвчера в 18:59

Антуан Гризманн: «Незабитый пенальти стал настоящей болью для меня»

Спорт-Экспрессвчера в 18:28

Гризманн не забил пенальти во втором подряд матче за сборную

Евро-футбол.рувчера в 15:21

Гризманн: незабитый пенальти в матче с Андоррой был для меня настоящей болью

Чемпионатвчера в 19:27

Франция - Андорра: прогноз Андрея Федорова 10 сентября 2019

Ставка TVвчера в 09:49

Дешам обсудит с Гризманном промахи с пенальти

Матч ТВ03:14

Гризманн в двух матчах подряд не забил пенальти. Соперники – Албания и Андорра

Бомбардир.рувчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:29, Вашингтон
Политика

Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Происшествия

Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей

Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Гаджеты

Компания Apple представила собственный стриминговый сервис

Премьерный показ, как и открытие сервиса, состоится уже этой осенью – 1 ноября, а пока нашему вниманию предлагается трейлер грядущей новинки.
Srnsk вчера в 16:12
Общество

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

Симоновский суд Москвы зарегистрировал пять исков к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 13:51
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Общество

Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия

Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры

Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Происшествия

В центре Москвы горит здание Минюста

Газета.Ru 13:16
Общество

39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education

39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира.
Коммерсантъ 14:01
Футбол

СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка

УЕФА назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый турнир стартует с сезона — 2021/22.
РБК 13:57
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Политика

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Происшествия

Российский турист утонул в Болгарии

На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Происшествия

Берлин подтвердил российское гражданство фигуранта дела об убийстве

Подозреваемый в резонансном убийстве гражданина Грузии в берлинском районе Тиргартен имеет российский паспорт, рассказал пресс-секретарь прокуратуры столицы ФРГ Мартин Штельтнер.
News.ru 10:59
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Футбол

Стало известно время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) огласил время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 12:39
Экономика

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов выложат за свою свадьбу 12 миллионов рублей

Как поведали друзья Собчак и Богомолова, приглашения на свадьбу уже разосланы, а вот место регистрации и банкета будущие молодожены еще не сообщили.
Собеседник вчера в 05:07
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия

Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец 02:55
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Футбол

Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Pravda.Ru 06:43
Политика

Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.
ТАСС 11:45
Авто

Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid

Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Хоккей

«Северсталь» приехала на матч с «Йокеритом» на «копейке»

Некоторые игроки команды прибыли на игру на автомобиле ВАЗ-2101, который в народе называют «копейкой».
Нева Спорт 13:02
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андорра
Государство
Одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю и расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией, а также ассоциированное с ними, но не входящее в ЕС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное