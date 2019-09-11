Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Андоррой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) признался, что разочарован нереализованным пенальти. Тем не менее, он рад двум победам в двух играх в сентябре.

Антуан Гризманн: «Незабитый пенальти стал настоящей болью для меня»

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