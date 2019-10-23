РПЛ
Sport.ruБожович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра
В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Здоровье
Детскую хирургию в больнице № 40 заменят гинекологическим отделением
Ранее NN.RU писал о том, что в Министерстве здравоохранения Нижегородской области приняли решение закрыть отделение детской хирургии и травматологии больницы № 40.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Общество
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Футбол
СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»
Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Армия и оружие
Трамп: США и Турция успешно создали зону безопасности в Сирии
Анкаре и Вашингтону удалось создать зону безопасности в Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции
«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Происшествия
В Подмосковье найдено кладбище жертв разборок Таганской ОПГ
На территории Подмосковья обнаружены кладбища с могилами жертв криминальных разборок Таганской ОПГ (организованной преступной группировки).
Спорт
Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио
Ганус добавил, что ограничения для российских спортсменов могут сохраниться и на зимних олимпийских играх в Китае.
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
В Украине продемонстрировали отечественную снайперскую винтовку UAR-10
UAR-10 оснащен стволом с хромированным покрытием, имеющим ресурс до семи тысяч выстрелов.
Политика
Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды
Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
Кино
Как снимался «Текст» с Александром Петровым
В четверг в прокат выходит фильм «Текст» — экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли.
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы «покупательная мощь» различается в десятки раз.
Общество
В США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Билалова
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.