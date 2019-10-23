РПЛ

Sport.ruSport.ruБожович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра

В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
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Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра

Sport.ru11:13

Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ

Sportbox.RU10:33

Гендиректор «Крыльев Советов»: хотелось, чтобы решение КДК по Анюкову было мягче

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Шашков: Анюкову вполне хватило бы и одного матча дисквалификации

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Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

Газета.Ru07:57

«Крылья» не будут оспаривать 5-матчевую дисквалификацию Божовича

Спорт-Экспресс10:58
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

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Детскую хирургию в больнице № 40 заменят гинекологическим отделением

Ранее NN.RU писал о том, что в Министерстве здравоохранения Нижегородской области приняли решение закрыть отделение детской хирургии и травматологии больницы № 40.
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

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Общество

На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
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Армия и оружие

На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

РИА Новости 10:42
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
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Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Футбол

СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»

Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.
РИА Новости 11:54
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Происшествия

В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

REGNUM 04:55
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Армия и оружие

Трамп: США и Турция успешно создали зону безопасности в Сирии

Анкаре и Вашингтону удалось создать зону безопасности в Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
Парламентская газета 09:58
Армия и оружие

Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции

«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Rambler News Service 12:36
Происшествия

В Подмосковье найдено кладбище жертв разборок Таганской ОПГ

На территории Подмосковья обнаружены кладбища с могилами жертв криминальных разборок Таганской ОПГ (организованной преступной группировки).
Ugpressa.ru 11:29
Футбол

«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

РИА Новости 12:06
Спорт

Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио

Ганус добавил, что ограничения для российских спортсменов могут сохраниться и на зимних олимпийских играх в Китае.
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Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие

В Украине продемонстрировали отечественную снайперскую винтовку UAR-10

UAR-10 оснащен стволом с хромированным покрытием, имеющим ресурс до семи тысяч выстрелов.
ГЛАС.RU 08:34
Политика

Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды

Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».
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Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
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Кино

Как снимался «Текст» с Александром Петровым

В четверг в прокат выходит фильм «Текст» — экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли.
RT на русском 12:26
Спорт

В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI 11:14
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

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Происшествия

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
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«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

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В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
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Общество

Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы

У жителей разных стран Европы «покупательная мощь» различается в десятки раз.
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Общество

В США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Билалова

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.
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