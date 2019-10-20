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Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков принёс извинения за своё поведение в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»

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