Футбол

MetaratingsMetaratingsАнюкова удалили за удар игрока «Оренбурга»

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (0:1), защитник гостей Александр Анюков получил прямую красную карточку в концовке встречи. Поводом для удаления стал удар 37-летнего футболиста форварда хозяева Андреа Чуканова.
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Миодраг Божович
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 08:15

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