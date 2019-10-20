Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (0:1), защитник гостей Александр Анюков получил прямую красную карточку в концовке встречи. Поводом для удаления стал удар 37-летнего футболиста форварда хозяева Андреа Чуканова.

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