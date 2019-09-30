Фигурное катание
КоммерсантъАнжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Эта медаль стала первой для российской команды на турнире в столице Катара.
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Анжелика Сидорова: «Перед третьей попыткой на 4,95 думала: либо сейчас, либо никогда»
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