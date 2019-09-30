Спорт

Вести.RuВести.RuРоссиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль. Она преодолела планку на высоте 4 метра 95 сантиметров, показав лучший результат дня.
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«Приятно было смотреть». Исинбаева поздравила Сидорову с победой на ЧМ по легкой атлетике

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Анжелика Сидорова: «Перед третьей попыткой на 4,95 думала: либо сейчас, либо никогда»

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Матч ТВ17:50
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Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого

В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.
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"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Бюджетная копия Toyota Land Cruiser появилась у дилеров

У дилеров появились версии, вполне способные заменить престижный кросс Land Cruiser 200 от Toyota.
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«Рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчете МВФ о положении дел в Украине.
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