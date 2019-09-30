На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль. Она преодолела планку на высоте 4 метра 95 сантиметров, показав лучший результат дня.

Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

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