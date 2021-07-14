В столице и Подмосковье цены на апартаменты только за последнее полугодие выросли более чем на 25%, за год - на 38%, говорит замдиректора департамента новостроек по продажам "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков.
Цена предложения в рамках IPO компании United Medical Group CY, владеющей российской сетью клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС), составляет $12,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщили ТАСС в компании.
Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года, такое решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.