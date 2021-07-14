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Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Цены на апартаменты растут быстрее, чем на квартиры.
Российская газета
В столице и Подмосковье цены на апартаменты только за последнее полугодие выросли более чем на 25%, за год - на 38%, говорит замдиректора департамента новостроек по продажам "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков.
Финмаркет
Квартиры, для сравнения, подорожали за тот же период на 25-35%.
Финмаркет
Всего в России насчитывается минимум 5-7 миллионов квадратных метров апартаментов, в основном в городах-миллионниках.
Lenta.ru

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