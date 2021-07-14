Рада уволила Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с 2014 года

Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года, такое решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.