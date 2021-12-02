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Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларов

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда.
РИА Новости
"Ходатайство удовлетворено, дело закрыто", — говорится в постановлении суда.
РИА Новости
В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
РИА Новости
Мажоритарные акционеры ЮКОСа во главе с финансовым холдингом GML потребовали от России компенсации за понесенные убытки и в 2007-м подали иск в постоянную палату третейского суда в Гааге, настаивая, что правительство РФ экспроприировало активы ЮКОСа.
Газета.Ru

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