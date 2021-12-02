Мажоритарные акционеры ЮКОСа во главе с финансовым холдингом GML потребовали от России компенсации за понесенные убытки и в 2007-м подали иск в постоянную палату третейского суда в Гааге, настаивая, что правительство РФ экспроприировало активы ЮКОСа.
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, 29 ноября одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской Iida Group Holdings.
По результатам реализации за 10 месяцев текущего года автомобили из линейки «Гранты» купили 92 259 российских водителей, опередив флагмана Vesta с показателем продаж в 93 121 авто и Kia Rio с кроссовером Hyundai Creta с итогами в 70 203 и 58 487 проданных машин соответственно.