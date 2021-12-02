Мажоритарные акционеры ЮКОСа во главе с финансовым холдингом GML потребовали от России компенсации за понесенные убытки и в 2007-м подали иск в постоянную палату третейского суда в Гааге , настаивая, что правительство РФ экспроприировало активы ЮКОСа .