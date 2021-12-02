Будьте в Плюсе

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларов

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда.
РИА Новости
В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений.
Интерфакс
В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
РИА Новости
Суд поддержал один из пунктов жалобы, в котором говорилось, что предыдущая судебная инстанция ошибочно проигнорировала аргумент о том, что экс-акционеры ЮКОСа, предположительно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре.
РБК

Подробнее о событии

Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа
Интерфакс20:11
Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией
ТАСС19:43
Апелляционный суд США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на $50 миллиардов
Lenta.ru20:43
Cуд в США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией
RT на русском19:29
Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа по их заявлению
Коммерсантъ19:28
Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларов
РИА Новости19:13
Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией
Москва 2419:13

Интересное

Президент Белоруссии Лукашенко: Москва и Минск пока не подошли к созданию единой валюты

Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости19:07

Канадский дипломат Александер: агрессия на Украине вызовет изоляцию и крах экономики РФ

Россию ожидает международная изоляция и крах экономики в случае военной агрессии на Украине, написал в статье для газеты Globe and Mail бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер.
РИА Новости18:05

Вдова Градского – Марина Коташенко – расплакалась на церемонии прощания с музыкантом

Прощание с известным композитором и музыкантом Александром Градским проходило в зале "Градский Холл", при этом в первом ряду сидела его молодая супруга Марина Коташенко.
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 06:06