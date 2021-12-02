РИА НовостиАпелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларовАпелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда.РИА НовостиВ ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений.ИнтерфаксВ ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.РИА НовостиСуд поддержал один из пунктов жалобы, в котором говорилось, что предыдущая судебная инстанция ошибочно проигнорировала аргумент о том, что экс-акционеры ЮКОСа, предположительно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре.РБКЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваОбщественная служба новостейLife.ruГазета.RuDaily StormЦарьградREGNUMПодробнее о событииСуд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСаИнтерфакс20:11Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с РоссиейТАСС19:43Апелляционный суд США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на $50 миллиардовLenta.ru20:43Cуд в США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа по тяжбе с РоссиейRT на русском19:29Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа по их заявлениюКоммерсантъ19:28Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларовРИА Новости19:13Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с РоссиейМосква 2419:13Показать ещёОценить147Поделиться