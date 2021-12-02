Saxo Bank спрогнозировал конституционный кризис в США в 2022-2023 годах

Революция в медицине Ученые в 2022 году совершат прорыв в биомедицине, который далее позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 25 лет, но это может привести к масштабным экологическим и финансовым кризисам, полагают в Saxo Bank.