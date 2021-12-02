Симоновский районный суд Москвы заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь условное наказание по делу о проникновении в квартиру на реальное.
В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма - цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Революция в медицине Ученые в 2022 году совершат прорыв в биомедицине, который далее позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 25 лет, но это может привести к масштабным экологическим и финансовым кризисам, полагают в Saxo Bank.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что повторно COVID-19 регистрируется только в 0,74% случаев, поэтому всем переболевшим в течение последнего года следует автоматически продлить сертификаты.
Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении начальника бюро судебно-медицинской экспертизы по Оренбургской области, обвинив его в крупном мошенничестве, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.