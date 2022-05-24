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Апелляционный суд оставил в силе приговор Алексею Навальному

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Алексею Навальному в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости
Сам Навальный участвовал в заседании по видеосвязи.
Интерфакс
Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей.
URA.Ru
12 мая стало известно, что Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу защиты Навального на приговор по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Известия

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Мосгорсуд признал законным приговор Навальному
Известия05:42
Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду
РИА Новости05:13
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Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному
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Мосгорсуд признал законным приговор Навальному
RT на русском05:17
Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному
Медиазона05:14
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Апелляционный суд оставил в силе приговор Алексею Навальному
РБК05:13
Приговор Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда признали законным
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