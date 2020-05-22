Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъАпелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. Постановление направили на новое рассмотрение.
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.
ТАСС04:44

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Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ru05:35

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Коммерсантъ05:27

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

Московский Комсомолец04:41

Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста Арашуковым

RT на русском05:02

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

РИА Новости04:55

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

ТАСС04:44

Суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову и его отцу

Известия05:23
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Футбол

Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Вести.Ru 04:25
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Происшествия

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция распознавания QR-кодов появилась в бета-версии WhatsApp для iOS.
Росбалт вчера в 10:36
2
Общество

Собянин: худшего сценария с коронавирусом в Москве удалось избежать

По словам Собянина, ситуацию с пандемией удалось стабилизировать, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в столице удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов.
Газета.Ru 08:35
Авто

Volkswagen начнет выпускать в РФ три новых модели

32CARS.ru 00:43
9
Общество

Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе

RT на русском 03:12
3
Политика

Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
ТАСС 03:50
3
Общество

Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
RT на русском 05:51
2
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Lenta.ru 08:20
Происшествия

Силовики вступили в бой с бандитами под Хасавюртом

Вести.Ru 07:07
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Происшествия

Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
6
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,5K
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
3K
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
54
Общество

Уникальная плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке

Москва, 22 мая 2020, 15:38 — REGNUM В России введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция.
REGNUM 08:38
Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк.
Вести.Ru 04:30
5
Политика

Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе

Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
193
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
4
Футбол

Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга»

Емельянов был назначен главным тренером команды в декабре 2019 года. На этом посту он сменил Владимира Федотова, который возглавил «Сочи».
Матч ТВ 06:23
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,7K
Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
48
Политика

НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу

Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
РБК вчера в 17:55
8
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой

Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
50
Здоровье

Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков

Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
RuNews24.ru 03:12
4
Общество

Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия вчера в 07:26
1,9K
Армия и оружие

Вооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры

Иранские танкеры предлагается конфисковывать при дозаправке в портах третьих стран.
Московский Комсомолец 20 мая в 18:54
1
Армия и оружие

Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Life.ru 03:44
17
Происшествия

Депутата красноярского Горсовета Ивана Азаренко задержали силовики

ТВ-Енисей 08:26
35
Футбол

Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
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Российский политик
Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти - правительства Карачаево-Черкесии с 18 сентября 2016 по 22 мая 2019.
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