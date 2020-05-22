Происшествия
КоммерсантъАпелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. Постановление направили на новое рассмотрение.
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с чего всё началось
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.ТАСС04:44
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Актуальные Новости вчера в 10:29
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Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
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Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Здоровье
В Кировской области выявлено рекордное число случаев коронавируса
За сутки выявлено 70 новых больных В Кировской области наблюдается очередной скачок выявленных случаев коронавируса.
РИА НаВятке вчера в 04:55
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Политика
Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных
Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
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Rambler News Service вчера в 08:06
Происшествия
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Репортаж французского телеканала France24 о беспорядках в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области основан на недостоверной информации и имеет целью дестабилизировать обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Известия 04:07
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Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательного элемента в системе образования.
Piter.tv 03:23
Экономика
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Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Коммерсантъ 05:12
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Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
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Политика
У главы СБУ нашли бизнес в Испании
У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
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В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
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Общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи
Коронавирус на Кубани диагностировали еще у 92 человек.
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Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
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