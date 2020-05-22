Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъАпелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. Постановление направили на новое рассмотрение.
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.
ТАСС04:44

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Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ru05:35

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Коммерсантъ05:27

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

РИА Новости04:36

Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста Арашуковым

RT на русском05:02

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

ТАСС04:44

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

Московский Комсомолец04:41

Суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову и его отцу

Известия05:23
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Армия и оружие

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

РБК 06:49
1
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
552
Происшествия

На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
1
Политика

Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность заявлением США о выходе из договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.
РИА Новости 06:42
22
Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,3K
Экономика

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа.
РБК 06:33
96
Общество

Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков

Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.
Телеканал RTVI вчера в 15:53
Происшествия

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС 07:00
23
Армия и оружие

В ДНР заявили о подавлении огневых точек силовиков

Газета.Ru 06:52
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Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили

Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
1
Интернет

Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
41
Общество

Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
13
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,1K
Здоровье

В Кировской области выявлено рекордное число случаев коронавируса

За сутки выявлено 70 новых больных В Кировской области наблюдается очередной скачок выявленных случаев коронавируса.
РИА НаВятке вчера в 04:55
2
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
56
Политика

Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных

Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
296
Происшествия

ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России

Репортаж французского телеканала France24 о беспорядках в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области основан на недостоверной информации и имеет целью дестабилизировать обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Известия 04:07
135
Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательного элемента в системе образования.
Piter.tv 03:23
Экономика

ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики

Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Коммерсантъ 05:12
8
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
53
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
222
Происшествия

Шамсутдинову вновь отказали в возбуждении дела о вымогательстве

Следственный комитет повторно отказал Рамилю Шамсутдинову, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье, в возбуждении уголовного дела о вымогательстве.
News.ru 06:23
Политика

У главы СБУ нашли бизнес в Испании

У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
1
Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
693
Здоровье

Общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи

Коронавирус на Кубани диагностировали еще у 92 человек.
ЮГ Times 04:00
917
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
277
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Происшествия

На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек

Lenta.ru 02:55
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