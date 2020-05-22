Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъАпелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. Постановление направили на новое рассмотрение.
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.
ТАССвчера в 05:09

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Первый апелляционный суд Москвы отменил продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову

Эхо Москвывчера в 13:31

Мосгорсуд пересмотрит аресты Рауфа и Рауля Арашуковых

Коммерсантъвчера в 09:55

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

РИА Новостивчера в 04:55

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

ТАССвчера в 05:09

Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста Арашуковым

RT на русскомвчера в 05:02

Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ruвчера в 05:35

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

Московский Комсомолецвчера в 04:41
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Футбол

«Монако» намерен продать 30 игроков

Клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро благодаря продажам игроков, сообщает источник со ссылкой на AFP.Отметим, ранее стало известно об интересе ряда топ-клубов к форварду «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру.
Soccer.ru вчера в 04:19
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Футбол

Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты вчера в 08:29
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Космос

У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников

Наиболее заметные спутники Млечного Пути, Большое Магелланово Облако и Малое, были известны еще в доисторическое время.
N+1 21 мая в 07:14
Происшествия

Появилось видео с места крушения самолёта в Пакистане

Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 13:26 — REGNUM В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.
REGNUM вчера в 06:26
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Футбол

Золотая медаль ЧМ по футболу 2018 года была продана на аукционе

Одна из золотых медалей Чемпионата мира по футболу 2018 года в России былаушла с молотка более чем за 65 тысяч евро, пишет Juliens Auctions.
Московский Комсомолец 01:25
Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

Афиша Daily вчера в 03:05
1
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Lenta.ru вчера в 11:47
1,1K
Футбол

Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию

По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.
Спорт-Экспресс 21 мая в 14:59
Футбол

Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings вчера в 04:33
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,2K
Футбол

Названы лучшие бомбардиром в истории Лиги чемпионов до 23 лет

Стал известен рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ в возрасте до 23 лет по версии сайта GiveMeSport.
ProstoProSport 00:40
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
493
Культура

Россиянам покажут героиновую эпидемию в США и концерт Преснякова

Онлайн-кинотеатр Okko покажет концерт Владимира Преснякова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 00:00
4
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ

Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 мая в 07:16
3,8K
Хоккей

Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»

Metaratings вчера в 08:01
Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия вчера в 05:49
19
Экономика

Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту

На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
7
Политика

Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
REGNUM вчера в 22:43
112
Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
57
Политика

Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире

Телеведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента США Дональда Трампа "больным" в прямом эфире телеканала.
РЕН ТВ 00:17
Футбол

Слуцкий прокомментировал слухи о конфликте с Мамаевым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал якобы наличие конфликта между ним и экс-хавбеком «армейцев» Павлом Мамаевым, ныне выступающим за «Ростов».
Metaratings вчера в 14:14
Общество

Новый закон запретит допуск детей без прививок в школы и детсады

Члены Совета Федерации намерены разработать законопроект, суть которого в недопуске детей без прививок в детские сады и школы.
АБН 01:06
1
Футбол

РФС допустил досрочное завершение чемпионата России

Исполком Российского футбольного союза примет решение о досрочном завершении чемпионата России в случае массовых заражений футболистов коронавирусом, заявил заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
Интерфакс-Спорт 21 мая в 13:00
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
63
Космос

SpaceX успешно испытала Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 успешно справилась с испытанием перед ожидаемым запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru вчера в 22:43
43
Общество

Омские вахтовики на карантине устроили бунт и пытались сбежать

Как сообщили в омском Минздраве, рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, устроили бунт.
ИА 1-Line 00:00
37
Футбол

У нападающего ФК «Урал» Погребняка подтвердился коронавирус

Правда УрФО вчера в 04:07
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Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти - правительства Карачаево-Черкесии с 18 сентября 2016 по 22 мая 2019.
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