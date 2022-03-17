Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет на продажу в России смартфонов Samsung с установленным платежным сервисом Samsung Pay, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.
Апелляционный суд 27 января отказал Sqwin SA в принятии обеспечительных мер в виде запрета продажи 61 модели смартфонов Samsung и использования Samsung Pay до вступления в силу судебного акта по спору.
ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" обратилось в Роспатент с возражениями на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных платежей", из-за которого суд запретил продажу смартфонов.
«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства», — декларировал британский военный министр.
Как отмечает ведомство, перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания.