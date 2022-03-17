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Апелляционный суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в России

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет на продажу в России смартфонов Samsung с установленным платежным сервисом Samsung Pay, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.
Lenta.ru
В карточке дела отмечается
, что апелляционная инстанция полностью отменила решение суда первой инстанции и приняла по делу новый судебный акт.
Российская газета
В октябре суд уточнил, что ограничение распространяется на 61 модель смартфонов Samsung.
Lenta.ru
В ноябре 2021-го Samsung подал в Роспатент заявление об аннулировании патента Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей» из-за нарушений при регистрации.
РБК

Подробнее о событии

Суд отменил запрет на продажу в РФ смартфонов с платежным сервисом Samsung Pay
Интерфакс07:15
Апелляционный суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в России
Lenta.ru06:23
Суд отменил решение о запрете Samsung продавать в России смартфоны с Samsung Pay
RT на русском05:37
Апелляционный суд отменил запрет Samsung продавать смартфоны с Samsung Pay в России
РИА Новости06:19
Суд отменил запрет Samsung продавать смартфоны с Samsung Рау в России
РБК06:14
Суд отменил решение о запрете продавать Samsung смартфоны с Samsung Рау в России
ТАСС06:19
Апелляционный суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung в России
Российская газета05:26

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