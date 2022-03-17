Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет на продажу в России смартфонов Samsung с установленным платежным сервисом Samsung Pay, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.
Депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Ярослав Нилов, сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара на территории России, сообщил РИА Новости один из его авторов Алексей Диденко.