Отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) грозит самыми серьезными последствиями для Украины. Об этом заявили эксперты, опрошенные журналом «Апостроф», передает Lenta.

С чего всё началось Раскрыт худший сценарий для Украины Опрошенные изданием "Апостроф" эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. РИА Новости 21 февраля в 07:05