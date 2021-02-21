В США пилоты рассказали о встречах с неопознанными цилиндрическими объектами

Объект, который по виду был «почти как крылатая ракета», летел над верхней частью лайнера, который, в свою очередь, находился на высоте 11 километров и двигался со скоростью порядка 740 километров в час.