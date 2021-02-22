Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Госновости
Госновости

МВФ отказался финансировать Украину

В заключение Фурса подчеркнул, что если до конца года Киев не возобновит сотрудничество с МВФ, то это грозит стране «наихудшим сценарием».В источнике
Госновости
Слово и Дело
iReactor
Евразия Daily
ПолитРоссия
FBM.ru
Экономика сегодня
Народные новости
Пятый канал
Известия
Южный Федеральный
РИА Новости
ПРАЙМ
Газета.Ru
RuNews24.ru
Life.ru
Актуальные Новости
РИА ТВОИ Новости
ИА Красная Весна
Рамблер
Общественная служба новостей
Lenta.ru
ИноСМИ
ФАН
Радио Sputnik
Политическая Экспертиза
Подробнее о событии

Раскрыт худший сценарий для Украины

РИА Новостивчера в 07:05

Определен худший сценарий для украинской экономики

ФАНвчера в 10:18

Назван худший сценарий экономического развития Украины

Телеканал 360°вчера в 09:46

Аналитики описали наихудший для Украины сценарий

РЕН ТВвчера в 08:53

Стало известно о наихудшем сценарии для Украины

Lenta.ruвчера в 08:20

Эксперты назвали худший сценарий для Украины

Газета.Ruвчера в 08:18

Аналитики описали худший сценарий для Украины

ПРАЙМвчера в 12:21
Интересное

В РФ водителям названы новые попавшие под запреты изменения в автомобилях

С 1 февраля 2021-го российские автовладельцы обязаны согласовывать любые изменения транспортного средства — любое дополнительное оборудование, не сертифицированное заводом-изготовителем в специально аккредитованной лаборатории.
Тарантас Ньюс10:33

Замена Android для смартфонов Huawei выйдет в апреле

Во время сегодняшнего анонса флагманского смартфона с гибким экраном Mate X2, генеральный директор Huawei Ю Чэндон (Yu Chengdong) рассказал, когда фирменный заменить Android под названием HarmonyOS выйдет для пользовательских устройств.
iXBT.com10:42

В «Спортмастер Украина» назвали безосновательными санкции Киева

Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер Украина» назвала неаргументированным и ошибочным решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО), который ввел санкции против ее владельца — сингарпуской Sportmaster Operation Pte.
РБК09:58

Составлен топ-10 лучших автомобилей 2021 года по мнению покупателей

Помимо названных марок, десятку лучших составили японский полноприводный кроссовер Subaru Forester и универсал повышенной проходимости того же производителя Subaru Outback, а также Kia Telluride, Honda Ridgeline, Lexus RX и детище Илона Маска Tesla Model 3.
Народные новости03:49

Минтранс намерен упростить требования к пунктам техосмотра

Минтранс России с 1 сентября намерен упростить требования к пунктам прохождения техосмотра – проект соответствующего приказа главы ведомства Виталия Савельева для общественного обсуждения опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Газета.Ru10:00