С 1 февраля 2021-го российские автовладельцы обязаны согласовывать любые изменения транспортного средства — любое дополнительное оборудование, не сертифицированное заводом-изготовителем в специально аккредитованной лаборатории.
Во время сегодняшнего анонса флагманского смартфона с гибким экраном Mate X2, генеральный директор Huawei Ю Чэндон (Yu Chengdong) рассказал, когда фирменный заменить Android под названием HarmonyOS выйдет для пользовательских устройств.
Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер Украина» назвала неаргументированным и ошибочным решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО), который ввел санкции против ее владельца — сингарпуской Sportmaster Operation Pte.
Помимо названных марок, десятку лучших составили японский полноприводный кроссовер Subaru Forester и универсал повышенной проходимости того же производителя Subaru Outback, а также Kia Telluride, Honda Ridgeline, Lexus RX и детище Илона Маска Tesla Model 3.
Минтранс России с 1 сентября намерен упростить требования к пунктам прохождения техосмотра – проект соответствующего приказа главы ведомства Виталия Савельева для общественного обсуждения опубликован на портале нормативно-правовых актов.