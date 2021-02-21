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Общественная служба новостей

«Апостроф»: прекращение сотрудничества с МВФ станет для Украины наихудшим сценарием

Отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) грозит самыми серьезными последствиями для Украины. Об этом заявили эксперты, опрошенные журналом «Апостроф», передает Lenta.В источнике
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Раскрыт худший сценарий для Украины

Опрошенные изданием "Апостроф" эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.
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Аналитики описали худший сценарий для Украины

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Раскрыт худший сценарий для Украины

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