Захарова заявила об утечке документов из МИД Британии, связанных с пропагандой Лондона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Интернет утекли документы Форин-офис, свидетельствующие о поддержке британским правительством через посредников и в ручном режиме работой некоторых информационных ресурсов. изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей.