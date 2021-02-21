Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

«Апостроф»: прекращение сотрудничества с МВФ станет для Украины наихудшим сценарием

Отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) грозит самыми серьезными последствиями для Украины. Об этом заявили эксперты, опрошенные журналом «Апостроф», передает Lenta.В источнике
Общественная служба новостей
Слово и Дело
iReactor
Экономика сегодня
Госновости
Евразия Daily
Южный Федеральный
FBM.ru
ПолитРоссия
Газета.Ru
Народные новости
Известия
РИА Новости
Пятый канал
Life.ru
Рамблер
ПРАЙМ
ФАН
РИА ТВОИ Новости
ИА Красная Весна
ИноСМИ
RuNews24.ru
Актуальные Новости
Политическая Экспертиза
Радио Sputnik
Lenta.ru
С чего всё началось

Раскрыт худший сценарий для Украины

Опрошенные изданием "Апостроф" эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.
РИА Новости21 февраля в 07:05
Подробнее о событии

Аналитики описали худший сценарий для Украины

ПРАЙМ21 февраля в 12:21

Аналитики описали наихудший для Украины сценарий

РЕН ТВ21 февраля в 08:53

Эксперты рассказали о последствиях отказа Украины сотрудничать с МВФ

Известия21 февраля в 07:38

Эксперты назвали худший сценарий для Украины

Газета.Ru21 февраля в 08:18

Стало известно о наихудшем сценарии для Украины

Lenta.ru21 февраля в 08:20

Эксперты назвали наихудший сценарий для Украины

News.ru21 февраля в 07:18

Раскрыт худший сценарий для Украины

РИА Новости21 февраля в 07:05
Интересное

В Абу-Даби представили бронеавтомобили на базе Lexus LX570 и Dodge RAM F5500

В рамках международной оборонной выставки IDEX 2021 в ОАЭ были представлены сразу два бронеавтомобиля — Lexus LX570 для перевозки высокопоставленных лиц и военная машина на базе пикапа Dodge RAM 5500 Heavy Duty.
Тарантас Ньюсвчера в 04:44

Porsche отверг идею строительства завода в Китае, чтобы не портить имидж

Как выяснилось, китайские автолюбители готовы платить больше, лишь бы машина оказалась собрана в Германии Автогигант Porsche отказался от идеи строительства сборочного производства своих спортивных автомобилей в Китае, которое напрашивалось на фоне резко возросшего с конца 2020 года спроса со стороны жителей КНР.
RO.TODAYвчера в 12:03

Сверхмассивные черные дыры оказались источником всех космических нейтрино

Российские астрофизики в ходе наблюдений за квазарами – активными ядрами галактик тоже нашли прямые подтверждения того, что источником нейтрино действительно служат сверхмассивные черные дыры.
ToDay News Ufa20 февраля в 04:54