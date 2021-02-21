Porsche отверг идею строительства завода в Китае, чтобы не портить имидж

Как выяснилось, китайские автолюбители готовы платить больше, лишь бы машина оказалась собрана в Германии Автогигант Porsche отказался от идеи строительства сборочного производства своих спортивных автомобилей в Китае, которое напрашивалось на фоне резко возросшего с конца 2020 года спроса со стороны жителей КНР.