Общество
Вести.RuАппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР
В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой получили письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР), касающееся запрета на продажу туров в Италию и другие страны в связи с распространением коронавируса. "Письмо будет рассмотрено в установленном порядке", – сообщили в аппарате "Интерфаксу".
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Армия и оружие
Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу стартовало в Брюсселе
Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по запросу Турции, посвященное Идлибу, стартовало в Брюсселе.
Общество
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 14,2% в 2019 году
Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" в 2019 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,2% в сравнении с показателем 2018 года, до 81,93 млрд руб. Это следует из отчета компании.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Политика
На Украине собрались возродить военное ракетостроение
Секретарь СНБО напомнил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Происшествия
В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром
Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе
Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
Армия и оружие
Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта
В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда
В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, 1298 машин стоимостью более 3 млн руб.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Кино
На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»
Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Общество
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Из Москвы депортируют 88 иностранных граждан, нарушивших режим изоляции в связи с коронавирусом, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Армия и оружие
Глава Генштаба России обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли ситуацию в Сирии.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
Клишас назвал «веру в бога» национальным идеалом россиян
Парламентарий, являющийся сопредседателем рабочей группы по изменению Основного закона, назвал «любовь к Отечеству, сохранение единства страны, веру в бога» идеалами, с которыми Россия появилась и досталась гражданам от предков.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.