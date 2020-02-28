Общество

Вести.RuВести.RuАппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР

В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой получили письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР), касающееся запрета на продажу туров в Италию и другие страны в связи с распространением коронавируса. "Письмо будет рассмотрено в установленном порядке", – сообщили в аппарате "Интерфаксу".
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АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

РБК09:07

Аппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР

Вести.Ru08:21

АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов из-за коронавируса

Известия08:12

Турфирмы просят изменить сроки запрета продажи туров в небезопасные по коронавирусу страны

ТАСС07:41

Туроператоры пожаловались в правительство на приостановку туров из-за коронавируса

Ведомости08:46

АТОР сообщила об угрожающем положении туротрасли в России

Взгляд.ру07:15

АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Интерфакс07:40
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Появились характеристики Samsung Galaxy A11

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Армия и оружие

Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу стартовало в Брюсселе

Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по запросу Турции, посвященное Идлибу, стартовало в Брюсселе.
ТАСС 06:39
Общество

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Lenta.ru 08:56
Общество

Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

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Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 14,2% в 2019 году

Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" в 2019 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,2% в сравнении с показателем 2018 года, до 81,93 млрд руб. Это следует из отчета компании.
ТАСС 02:19
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru 05:44
Политика

На Украине собрались возродить военное ракетостроение

Секретарь СНБО напомнил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Взгляд.ру 25 февраля в 15:33
Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor вчера в 22:54
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе

Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
RT на русском 08:00
Армия и оружие

Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта

В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии.
REGNUM 08:01
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Происшествия

В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
RT на русском 06:39
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, 1298 машин стоимостью более 3 млн руб.
Ведомости 09:36
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Кино

На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»

Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Live24 вчера в 09:49
Общество

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

Из Москвы депортируют 88 иностранных граждан, нарушивших режим изоляции в связи с коронавирусом, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:38
Происшествия

В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой

РИА Новости 07:53
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
РИА Новости вчера в 16:32
Гаджеты

Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020

Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Astera 09:09
Армия и оружие

Глава Генштаба России обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли ситуацию в Сирии.
RT на русском 09:38
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
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Клишас назвал «веру в бога» национальным идеалом россиян

Парламентарий, являющийся сопредседателем рабочей группы по изменению Основного закона, назвал «любовь к Отечеству, сохранение единства страны, веру в бога» идеалами, с которыми Россия появилась и досталась гражданам от предков.
News.ru 09:33
Гаджеты

Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera 26 февраля в 15:24
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
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