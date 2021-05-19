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Экономика

Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье

Ранее общественная организация "Деловая Россия" направила Хуснуллину предложения по снижению себестоимости строящегося жилья на 15%, сообщила газета "Известия". В объединении предпринимателей хотят изменить порядок подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям.В источнике

С чего всё началось

Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.
Известия17:01

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Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье

РИА Новости03:48

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REGNUMвчера в 07:36

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Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

РЕН ТВ19:01

Бизнес нашел способ резко снизить цены на новостройки

URA.Ru17:32

Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Известия20:30
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