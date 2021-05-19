Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье
Ранее общественная организация "Деловая Россия" направила Хуснуллину предложения по снижению себестоимости строящегося жилья на 15%, сообщила газета "Известия". В объединении предпринимателей хотят изменить порядок подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям.В источнике
С чего всё началось
Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки
Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.
Известия17:01