Ранее общественная организация "Деловая Россия" направила Хуснуллину предложения по снижению себестоимости строящегося жилья на 15%, сообщила газета "Известия". В объединении предпринимателей хотят изменить порядок подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям.

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С чего всё началось Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Известия 17:01