Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье

Ранее общественная организация "Деловая Россия" направила Хуснуллину предложения по снижению себестоимости строящегося жилья на 15%, сообщила газета "Известия". В объединении предпринимателей хотят изменить порядок подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям.В источнике

С чего всё началось

Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.
Известия17:01

Подробнее о событии

Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье

РИА Новости03:48

Бизнес предложил правительству способы снижения цен на новостройки

РБК02:12

Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

РЕН ТВ19:01

Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Известия20:30

«Известия»: бизнес нашел способ сделать новостройки на 15% дешевле

Телеканал 360°19:29

СМИ: бизнес предложил способ снизить цены на новостройки в России

ТК Звезда21:04

Бизнес нашел способ резко снизить цены на новостройки

URA.Ru17:32
Интересное

Бубонная чума оказала долгосрочное влияние на гены иммунитета

Ученые, исследующие останки 36 жертв бубонной чумы из братской могилы 16 века в Германии, обнаружили первые доказательства того, что эволюционные адаптивные процессы, вызванные данной инфекционной болезнью, могли дать иммунитет последующим поколениям людей из этого региона.
Medical Insider13:28

Суд взыскал по иску бывшего командира ополчения ДНР компенсацию с Bellingcat

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взыскал по иску бывшего командира ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Безлера 340 тысяч рублей в качестве компенсации с компании Bellingcat за упоминание его в статьях о разбившемся на Украине в 2014 году рейсе MH-17.
Lenta.ru13:41

Бой в уральском небе: кадры «уничтожения» истребителями МиГ-31БМ самолета-разведчика в Пермском крае

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае, в ходе учебного боя уничтожили самолет-разведчик условного противника.
ТК Звезда14:17