Суд взыскал по иску бывшего командира ополчения ДНР компенсацию с Bellingcat

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взыскал по иску бывшего командира ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Безлера 340 тысяч рублей в качестве компенсации с компании Bellingcat за упоминание его в статьях о разбившемся на Украине в 2014 году рейсе MH-17.