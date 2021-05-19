Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО

Командование специальных операций США в Европе провело в начале мая учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Восточной Европе, в ходе которых военные в том числе отработали действия на суше и с воздуха в случае полномасштабного конфликта с Россией, сообщает портал Business Insider.