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Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье

Ранее общественная организация "Деловая Россия" направила Хуснуллину предложения по снижению себестоимости строящегося жилья на 15%, сообщила газета "Известия". В объединении предпринимателей хотят изменить порядок подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям.В источнике

С чего всё началось

Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.
Известия17:01

Подробнее о событии

Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье

РИА Новости03:48

Бизнес предложил правительству способы снижения цен на новостройки

РБК02:12

«Известия»: бизнес нашел способ сделать новостройки на 15% дешевле

Телеканал 360°19:29

Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Известия20:30

СМИ: бизнес предложил способ снизить цены на новостройки в России

ТК Звезда21:04

Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

РЕН ТВ19:01

Бизнес нашел способ резко снизить цены на новостройки

URA.Ru17:32
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Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО

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РБКвчера в 12:21

В бундестаге оценили возможный отказ от санкций по «Северному потоку — 2»

Если президент США Джо Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, это будет разумным решением, а не проявлением слабости, считает глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
РИА Новости08:16

Москвича приговорили к девяти годам колонии за убийство стюардессы в отеле в Новой Москве

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ТАСС09:38

Bloomberg узнал, что авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня

Высокопоставленным турецким чиновникам во время визита в Москву не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между странами в полном объеме 2 июня, но запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.
Интерфакс07:27