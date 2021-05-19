Аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина изучит предложения "Деловой России" об изменении процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям, что должно привести к снижению себестоимости строительства и, как следствие, конечной цены для покупателя, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе зампредседателя правительства.

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С чего всё началось Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Известия 17:01