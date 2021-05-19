Аппарат Хуснуллина рассмотрит предложения «Деловой России» о снижении цен на новостройки
Аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина изучит предложения "Деловой России" об изменении процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям, что должно привести к снижению себестоимости строительства и, как следствие, конечной цены для покупателя, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе зампредседателя правительства.В источнике
С чего всё началось
Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки
Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.
Известия17:01