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Аппарат Хуснуллина рассмотрит предложения «Деловой России» о снижении цен на новостройки

Аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина изучит предложения "Деловой России" об изменении процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям, что должно привести к снижению себестоимости строительства и, как следствие, конечной цены для покупателя, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе зампредседателя правительства.В источнике

С чего всё началось

Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.
Известия17:01

Подробнее о событии

Аппарат Хуснуллина изучит предложения бизнеса о снижении цен на жилье

РИА Новости03:48

Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

РЕН ТВ19:01

Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Известия20:30

«Известия»: бизнес нашел способ сделать новостройки на 15% дешевле

Телеканал 360°19:29

Бизнес предложил правительству способы снижения цен на новостройки

РБК02:12

Бизнес нашел способ резко снизить цены на новостройки

URA.Ru17:32

Экономист не видит предпосылок для снижения цен на первичном рынке жилья

REGNUMвчера в 07:36
Интересное

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В Нижнем Новгороде 19 мая на доме 1А по улице Суетинской торжественно открыли мурал с изображением Максима Горького, созданный испанским стрит-арт художником русского происхождения Вячеславом Гуниным в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
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Газета.Ru05:52

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MedNoveltyвчера в 14:08

В правительстве РФ рассматривают новые меры сдерживания роста цен на сахар

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Urbc.Ru17 мая в 03:09