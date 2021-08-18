Lenta.ruApple, Amazon и Exxon обвинили в недостаточно быстром сокращении углеродных выбросовАмериканские бизнес-гиганты как прямо, так и косвенно способствуют приближению глобального потепления.Lenta.ruОбеспокоенность инвесторов воздействием изменения климата на финансовые показатели американских предприятий продолжает расти.Lenta.ruКомпаниям действительно сложно отслеживать все выбросы третьей категории, которые по сути являются выбросами парниковых газов других предприятий в цепочке создания стоимости продукта компании.Lenta.ruНефтяная компания ExxonMobil недавно оказалась в центре другого экологического скандала.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКомпании Apple, Amazon и Exxon обвинены в недостаточной декарбонизацииИА Красная Весна14:24Apple, Amazon и Exxon обвинили в недостаточно быстром сокращении углеродных выбросовLenta.ru13:45Показать все источникиОценитьПоделиться