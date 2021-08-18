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Apple, Amazon и Exxon обвинили в недостаточно быстром сокращении углеродных выбросов

Американские бизнес-гиганты как прямо, так и косвенно способствуют приближению глобального потепления.
Lenta.ru
Обеспокоенность инвесторов воздействием изменения климата на финансовые показатели американских предприятий продолжает расти.
Lenta.ru
Компаниям действительно сложно отслеживать все выбросы третьей категории, которые по сути являются выбросами парниковых газов других предприятий в цепочке создания стоимости продукта компании.
Lenta.ru
Нефтяная компания ExxonMobil недавно оказалась в центре другого экологического скандала.
Lenta.ru

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Компании Apple, Amazon и Exxon обвинены в недостаточной декарбонизации
ИА Красная Весна14:24
Apple, Amazon и Exxon обвинили в недостаточно быстром сокращении углеродных выбросов
Lenta.ru13:45
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