Политика

РИА НовостиРИА НовостиApple анализирует политику определения границ после решения по Крыму

Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
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Apple «внимательнее изучает» политику карт после обозначения Крыма российским

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