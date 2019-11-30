Политика
РИА НовостиApple анализирует политику определения границ после решения по Крыму
Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Политика
Песков рассказал о последствиях ухода от закона о статусе Донбасса
Попытки «дрейфовать» в сторону от закона об особом статусе Донбасса осложнят урегулирование ситуации на Украине, заявил 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Авто
К тестам нового турбомотора приступил УАЗ
Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
Шоу-бизнес
Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
Наука
Лучшее за день. 29 ноября
Как помочь обезьяне ощутить изображение, как подсадить кишечную палочку на «углекислую» диету и как материал для экранов телефонов может самоочищаться, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Культура