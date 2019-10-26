Гаджеты
RT на русскомApple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
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Для социофобов. Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro с шумопоглощением
Фонтанка.Рувчера в 13:54
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
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Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru вчера в 11:21
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
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FreeNews-Volga 27 октября в 02:03
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В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН вчера в 00:28
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Татар-информ 26 октября в 15:56
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На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.
ТК Звезда вчера в 07:17
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Малкин подтвердил наличие гражданства США
Газета.Ru вчера в 13:19
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В Одоевском районе стало меньше пневмонии
В Одоевском районе отмечается снижение уровня заболеваемости внебольничными пневмониями.
Тульские СМИ 27 октября в 03:22
Наука
Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел
Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
Vevby.ru вчера в 10:48
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«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
МР7.ру вчера в 15:36
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Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи
Недавно российские и американские эксперты разработали новый способ изучения «супервключателей» в данных ДНК метилирования.
Goroday.ru вчера в 18:41
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Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ вчера в 11:11
Экономика
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60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
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«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии
Sport24.ru вчера в 16:37
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
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Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
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Немецкие ультраправые опередили партию Меркель
Следует отметить, что АдГ, которой пока не удается получить широкую поддержку избирателей в западных, более богатых регионах страны, в прошлом месяце также набрала более 20% в восточных землях Саксония и Бранденбург, что позволило ультраправым стать там второй по величине силой.
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Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
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На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ 27 октября в 09:20
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
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В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов набрал 10-е очко в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 23:45