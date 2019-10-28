Гаджеты

RT на русскомRT на русскомApple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro

Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
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Представлены наушники AirPods Pro с активным шумоподавлением

РЕН ТВ14:14

Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением

РИА Новости14:13

В России новенькие AirPods Pro обойдутся дороже Redmi Note 8 Pro

iXBT.com12:40

Apple выпустила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

ТАСС13:32

Apple анонсировала AirPods Pro — наушники с шумоподавлением за $249

3DNews13:44

Для социофобов. Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro с шумопоглощением

Фонтанка.Ру13:54

В сети опубликованы изображения наушников Apple AirPods

Anonsens26 октября в 09:17
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