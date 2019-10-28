Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.

Происшествия Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.

Политика Палата представителей США проголосует по процедуре импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по поводу резолюции, которая опередит, как будут проходить слушания по процедуре импичмента Дональда Трампа.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Политика В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.

Происшествия Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.