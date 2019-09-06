Гаджеты

RT на русскомRT на русскомApple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro

Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
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Представлены наушники AirPods Pro с активным шумоподавлением

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В России новенькие AirPods Pro обойдутся дороже Redmi Note 8 Pro

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РБК13:28

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Для социофобов. Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro с шумопоглощением

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