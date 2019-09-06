Гаджеты
RT на русскомApple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
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Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
Авто
Появилось шпионское видео с новым Mercedes-Benz S-Class
В сети появилось шпионское видео с новым поколением Mercedes-Benz S-Class.
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
Общество
МВД завело дело из-за интервью детей с геем в Интернете
Заведено дело об административном правонарушении по статье 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях РФ, — говорится в ответе Горового.
Авто
Представили «заряженный» кроссовер Audi SQ8 от ABT
Специалисты тюнинг-ателье ABT доработали дизельный кроссовер Audi SQ8.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Политика
«Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко
Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
Общество
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
Политика
Депутаты партии Зеленского решили не выступать на российском ТВ
Один из депутатов заявил, что на встрече, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии «частично обсуждали» скандал вокруг появления Шевченко на российском ТВ.
Происшествия
Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Гаджеты
Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новый чехол для смартфонов.
Общество
Путин предложил оплачивать газификацию из маткапитала
Ранее депутаты предложили расширить использование маткапитала на покупку автомобиля.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.
Шоу-бизнес
Лолита потребовала признать свой брак фиктивным
Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.