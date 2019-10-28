Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.
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