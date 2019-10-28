Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.

Технологии Google заявила о достижении квантового превосходства Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.

Общество В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

Космос В SpaceX рассчитывают начать продажу услуг связи Starlink в 2020 году Американская компания SpaceX планирует провести от шести до восьми запусков спутников системы Starlink в первой половине 2020 года для начала продаж услуг широкополосного доступа к сети интернет на территории США.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Гаджеты Особенности интерфейса Windows 10X раскрыты на скриншотах Официальный дебют Windows 10X ожидается к концу 2020 года. Сама же Microsoft не раскрывает планов относительно новой ОС.

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Футбол Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.