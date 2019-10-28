Гаджеты
КоммерсантъApple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.
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Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
Политика
Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал
В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Космос
Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль
Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море
Гаджеты
Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу
Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Технологии
Google заявила о достижении квантового превосходства
Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Армия и оружие
Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна ответит на действия американской стороны, которая разместила свои танки на территории Литвы.
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
Космос
В SpaceX рассчитывают начать продажу услуг связи Starlink в 2020 году
Американская компания SpaceX планирует провести от шести до восьми запусков спутников системы Starlink в первой половине 2020 года для начала продаж услуг широкополосного доступа к сети интернет на территории США.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Гаджеты
Особенности интерфейса Windows 10X раскрыты на скриншотах
Официальный дебют Windows 10X ожидается к концу 2020 года. Сама же Microsoft не раскрывает планов относительно новой ОС.
Игры
«Спасите миры… или НЕТ»: ещё один трейлер The Outer Worlds
Разработчики The Outer Worlds после релиза проекта решили напомнить об игре ещё одним роликом.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
Общество
Правительство распорядилось создать игорную зону в Ялте
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег».
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.