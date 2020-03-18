Гаджеты
КоммерсантъApple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
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с чего всё началось
18 марта Apple анонсировала выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.РБК11:33
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