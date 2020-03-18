с чего всё началось

Общество «Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.

Наука Ученые смоделировали новый тип квантовых состояний Группа ученых предсказала новый тип квантовых топологических состояний двух фотонов, а также предложила доступный метод экспериментальной проверки сделанных ею предсказаний.

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.

Общество Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.

Политика Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Энергетика Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Общество РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.