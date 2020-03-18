с чего всё началось

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Здоровье Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.

Происшествия Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ Досрочные каникулы сахалинские школьники предпочитают проводить в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров, а не дома, как рекомендовал Роспотребнадзор.

Финансы Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.

Экономика Биржи США открылись падением на 5-6% Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Происшествия Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова.

Технологии «Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Наука Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Шоу-бизнес Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.

Авто Hyundai представила новый седан Elantra Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.

Энергетика Путин удивился росту цен на бензин в России Президент Владимир Путин отреагировал на рост цен на бензин в России во время совещания с членами кабинета министров в Кремле, передает корреспондент РБК.

Общество Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.