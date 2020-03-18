Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
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с чего всё началось
18 марта Apple анонсировала
 выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.
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Apple выпустит новые MacBook Air и iPad Pro

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Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

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Коммерсантъ09:40

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

ТАСС09:37

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Российская газета10:48

Apple представила iPad с поддержкой трекпада

Ведомости08:52
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Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

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Путин призвал не закупать продукты впрок

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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов рассказал, чем можно заменить медицинскую маску в экстренных случаях.
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