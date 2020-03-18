Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
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с чего всё началось
18 марта Apple анонсировала
 выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.
РБК11:33

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Apple выпустит новые MacBook Air и iPad Pro

РБК11:33

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Газета.Ru09:54

Apple выпустила iPad Pro с клавиатурой за 177 тысяч рублей

Lenta.ru09:22

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Коммерсантъ09:40

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

ТАСС09:37

Новый iPad Pro стал мощнее большинства ноутбуков на Windows

Российская газета10:48

Apple представила iPad с поддержкой трекпада

Ведомости08:52
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