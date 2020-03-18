Гаджеты
КоммерсантъApple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
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с чего всё началось
18 марта Apple анонсировала выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.РБК11:33
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Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
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Общество
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Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K. Создала его компания Hisense и будет продавать по высокой цене.
Политика
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"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Спорт
Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
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Чаловым интересуются три клуба АПЛ
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Армия и оружие
Космические силы США получили глушилку спутников
Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
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Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
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Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
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В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
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