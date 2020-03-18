с чего всё началось

Хоккей «Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.

Политика Трамп расширит свои полномочия в экономике из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в среду, что в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 задействует закон о производстве продукции военного назначения.

Политика Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию 18 марта число заболевших COVID-19 в Турции достигло 47 человек, сегодня от коронавируса скончался 89-летний гражданин страны.

Политика Путин допустил перенос даты голосования по поправкам в Конституцию 17 марта во время встречи с руководителем Центральной избирательной комиссии Памфиловой Путин заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет 22 апреля 2020 года.

Космос Россия принимает меры для недопущения коронавируса на МКС Россия как единственная страна, отправляющая в настоящее время экипажи на Международную космическую станцию (МКС), принимает жесткие противоэпидемические меры, чтобы коронавирус не попал на орбиту с новым экипажем, сообщил ТАСС замначальника медуправления Центра подготовки космонавтов Владимир Матвеев.

Кино Обнаружен фильм – предсказание коронавируса: «Заражение» 2011 года Фильм "Заражение" (Contagion), снятый в 2011 году Стивеном Содербергом, за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной, сообщает Times of India сегодня, 17 марта.

Общество Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.

Здоровье Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

Здоровье Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Политика Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.

Происшествия Глава района Махачкалы стал фигурантом дела о хищении 1,3 млн рублей Следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело в отношении главы Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его заместителя Имама Карачаева, брата Садрутдина Залибекова и директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Лукмана Жабраилова.

Финансы ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., евро — на 2,6 руб Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Происшествия Главу «Т-Платформы» отпустили из СИЗО Мосгорсуд перевел под домашний арест гендиректора и акционера компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, арестованного по делу о мошенничестве при поставках компьютеров в МВД.