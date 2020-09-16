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UfaTime.ru
UfaTime.ru

Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air

Купертиновская компания Apple анонсировала новые версии своих планшетов iPad 2020 и iPad Air 2020, пишет РИА Новости. Первый является продолжением линейки доступных по стоимости iPad, диагональ экранов которых в прошлом году увеличилась до 10,2 дюйма.В источнике
Подробнее о событии
Evo-rus.com

Apple показала iPad Air 4-го поколения, который похож на iPad Pro

Evo-rus.com00:37
iXBT.com

Logitech представила чехол-клавиатуру для нового iPad Air

iXBT.com02:13
ITZine.ru

Apple показала новый мощный iPad Air 2020

ITZine.ruвчера в 14:14
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNewsвчера в 15:07
РИА Новости

Apple показала новый планшет iPad Air

РИА Новостивчера в 14:04
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАССвчера в 15:00
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.рувчера в 14:17

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19

ВМС США направили в Черное море ещё один военный корабль

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что в Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по НАТО направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
REGNUM03:49
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Индия в знак протеста покинула встречу ШОС из-за действий Пакистана

Нью-Дели, 16 сентября 2020, 10:26 — REGNUM Советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
REGNUM03:26

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 млрд рублей, а 1,4 млрд рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс03:35
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10 игроков «Ротора» заболели коронавирусом

На отмену матча с "Краснодаром" повлияла жесткая позиция Сергея Галицкого, аргументированная высоким риском заражения игроков южной команды, которой скоро играть в квалификации Лиги чемпионов.
RuNews24.ru03:34