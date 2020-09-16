Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air
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Купертиновская компания Apple анонсировала новые версии своих планшетов iPad 2020 и iPad Air 2020, пишет РИА Новости. Первый является продолжением линейки доступных по стоимости iPad, диагональ экранов которых в прошлом году увеличилась до 10,2 дюйма.В источнике
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