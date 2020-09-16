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UfaTime.ru
UfaTime.ru

Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air

Купертиновская компания Apple анонсировала новые версии своих планшетов iPad 2020 и iPad Air 2020, пишет РИА Новости. Первый является продолжением линейки доступных по стоимости iPad, диагональ экранов которых в прошлом году увеличилась до 10,2 дюйма.В источнике
Подробнее о событии
Evo-rus.com

Apple показала iPad Air 4-го поколения, который похож на iPad Pro

Evo-rus.com00:37
iXBT.com

Logitech представила чехол-клавиатуру для нового iPad Air

iXBT.com02:13
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАССвчера в 15:00
РИА Новости

Apple показала новый планшет iPad Air

РИА Новостивчера в 14:04
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNewsвчера в 15:07
ITZine.ru

Apple показала новый мощный iPad Air 2020

ITZine.ruвчера в 14:14
ИА Красная Весна

Компания Apple представит новый iPad и умные часы

ИА Красная Весна13 сентября в 13:40

Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.
РИА Новости02:01
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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Материнский капитал в России в 2021 году проиндексируют на 3, 7%

В Министерстве труда сообщили, что всего на материнский капитал в будущем году запланировано выделить 443, 3 млрд руб. Ранее "Городской ревизор" писал о российской чиновнице, уволенной после оскорбительных комментариев в адрес матерей.
Городской ревизорвчера в 06:00
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Лаборатория «Гемотест» приглашает томичей проверить щитовидную железу

Лаборатория "Гемотест" приглашает жителей Томска пройти обследование состояния щитовидной железы, в состав комплекса анализов входит исследование трех гормонов – T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ; стоимость оценки функций "щитовидки" снижена до 690 рублей, сообщает пресс-служба лаборатории.
РИА Томск22:29

В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН

Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости02:50

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Китайский космический корабль, который отправился в свой испытательный полет 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» и через два дня вернулся на Землю, оставил на околоземной орбите секретный объект.
ТК Звезда14 сентября в 04:28
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